Президент Франции Эммануэль Макрон, обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста, незаметно под столом снял часы. На исчезновение аксессуара с запястья обратили внимание пользователи французского сегмента соцсетей.

Теперь обсуждается, что же стало причиной исчезновение часов - желание "не раздражать бедных", или какая-нибудь иная причина. На первой версии останавливаются политики:

"Говоря о "смикардах" (тех, кто получает минимальную зарплату), которые "никогда не набирали, как сейчас, такой большой покупательной способности", он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол", - написала депутат LFI Клеманс Гетте на своей странице в Twitter.

Видео в ее посте посмотрели 3,2 млн человек.

В окружении Макрона журналистам France Info заявили, что причина другая:

"Вопреки тому, что пишут в соцсетях, президент снимает часы не для того, чтобы их спрятать, а потому, что только что сильно ударил ими по столу", - сообщает СМИ.

Также в окружении Макрона заявили, что на его запястье часы модели BRV192 от Bell & Ross за 2 тысячи евро, а не за 80 тысяч, как пишут СМИ.

Напомним, в Париже продолжаются протесты из-за повышения пенсионного возраста.

Также сообщалось, что участники протестов против французской пенсионной реформы подожгли здание мэрии Бордо.