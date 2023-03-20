Несмотря на недавнее сообщение французских СМИ, что в центре Парижа запретили акции протеста против пенсионной реформы, сегодня вечером в столице Франции протестующие жгли костры и пытались строить баррикады. Протесты проходят под лозунгом "это война".

Сообщают, что в других городах Франции также протестуют против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Судя по видео, у протестующих снова были драки с полицией, которая применяла слезоточивый газ.

Напомним, что протесты против пенсионной реформы во Франции начались в январе. Периодически протестующие крушат витрины в центре города, поджигают мусорные баки и устраивают драки с полицией. Также люди объявляют повсеместную забастовку.

В последний раз буквально на днях на площади был зажжен костер, и группы людей бросали в силовиков бутылки и петарды. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы очистить территорию. Был задержан 61 человек.

Тем временем власти Франции начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.