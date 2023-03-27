Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу в Израиле. 17 раввинов призвали его этого не делать
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты.
Об этом он заявил главе правительственной коалиции Израиля после совещания с лидерами фракций, сообщает радио Kan.
В ответ 17 высокопоставленных раввинов Израиля обратились к Нетаньяху с призывом не останавливать судебную реформу и "не поддаваться на давление меньшинства" на фоне массовых протестов, сообщает The Times of Israil.
В открытом письме правительству говорится, что "немыслимо, когда меньшинство навязывает свое мнение с помощью насилия и анархии на улицах".
Вчера премьер-министр Израиля уволил министра обороны страны Йоава Галанта, после того, как Йоав Галант публично выступил против проведения судебной реформы.
Напомним, с января начались протесты после того, парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.
Также сообщалось, что к массовым протестам из-за судебной реформы правительства Нетаньяху в Израиле присоединились военные разных подразделений, в том числе почти весь состав резерва передовой эскадрильи ВВС Израиля и 300 артиллеристов.
Ранее мы писали, что противники судебной реформы в Израиле утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне.