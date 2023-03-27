Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты.

Об этом он заявил главе правительственной коалиции Израиля после совещания с лидерами фракций, сообщает радио Kan.

В ответ 17 высокопоставленных раввинов Израиля обратились к Нетаньяху с призывом не останавливать судебную реформу и "не поддаваться на давление меньшинства" на фоне массовых протестов, сообщает The Times of Israil.

В открытом письме правительству говорится, что "немыслимо, когда меньшинство навязывает свое мнение с помощью насилия и анархии на улицах".

Вчера премьер-министр Израиля уволил министра обороны страны Йоава Галанта, после того, как Йоав Галант публично выступил против проведения судебной реформы.

Напомним, с января начались протесты после того, парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Также сообщалось, что к массовым протестам из-за судебной реформы правительства Нетаньяху в Израиле присоединились военные разных подразделений, в том числе почти весь состав резерва передовой эскадрильи ВВС Израиля и 300 артиллеристов.

Ранее мы писали, что противники судебной реформы в Израиле утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне.