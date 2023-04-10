Электронные повестки в России хотят узаконить. Госдума РФ 11 апреля рассмотрит соответствующие поправки о едином реестре военнообязанных.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картополов, пишут российские СМИ.

"Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. Единая база позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных", – заявил Картаполов.

Россиянин, который после отосланной ему электронной повестки не явится в военкомат, обязан будет сделать это добровольно во время следующего призыва.

По словам главы оборонного комитета Госдумы, такие правки должны быть приняты в ближайшее время.

Если мужчина не явится добровольно, ему введут ограничения на выезд из страны, а через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальное предприятие, брать кредиты и так далее.

Напомним, ранее мы сообщали, что россиянам с 1 апреля начнут рассылать электронные повестки.

Также сообщалось, что 30 марта Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию.