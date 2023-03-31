Представитель Генштаба России Владимир Цимлянский заявил, что в РФ впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

Об этом пишет телеграм-канал Baza.

"Учитывая положительный эффект проведённых мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", - заявил он.

Если у призывника нет технической возможности получить электронную повестку, то ему придёт бумажная.

В этом году военный призыв на срочную службу в РФ продлится с 1 апреля до 15 июля, планируется набрать 147 тысяч человек.

По заявлению Цимлянского, призывники будут служить на территории РФ. (При этом вчера Цимлянский уточнял, что на "новые территории" их отправлять не будут).

Ранее о подобной инициативе заявляли и в Украине. Идею об электронных повестках через мессенджеры высказывал Федор Вениславский. Он также объяснил причины необходимости проработки соответствующей инициативы.

Также сообщалось, что вчера Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию.