Из Украины выезжает гораздо больше мужчин, чем женщин.

К такому выводу пришла украинка Анна Самойленко в результате личного опыта пересечения польской границы, о чем и рассказала в TikTok.

По ее словам, на пункте пропуска, который она проезжала, было в три раза больше мужчин, чем женщин.

При этом, как утверждает украинка, лишь один из девяти выехавших мужчин, по ее оценке, был старше 60 лет, остальные - в районе 30, и совсем не выглядели как инвалиды или многодетные отцы.

От такой картины, как призналась Анна, ей стало грустно.

Под этим видео предсказуемо разгорелась дискуссия, основным мотивом которой стали два тренда: первый - "Если могут и хотят - пусть едут!" и "У нас свободная страна", а второй - "За кого воюют наши парни?" и "Мне тоже грустно".

Ранее мы писали, что на днях спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что граждан, которые незаконно пересекают границу, будут возвращать иностранные пограничники.

Также "Страна" рассказывала, что за год в Украине выдали более 1,2 млн разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях".