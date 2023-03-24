Граждан, которые незаконно пересекают границу, будут возвращать иностранные пограничники.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Активно сотрудничаем с нашими коллегами из европейских стран для того чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы", - сказал Демченко.

Он привел в пример мужчины, которые пытался бежать в Румынию и погиб во время пересечения реки Тиса, заявив, что "если бы этот мужчина не погиб и попал бы в Румынию, то его бы вернули в Украину и привлекли бы к ответственности".

По его словам, некоторые пытаются получить статус беженца, "но это не является основанием для того, чтобы украинских граждан-нарушителей рассматривали как беженцев в странах ЕС".

Ранее "Страна" рассказывала, как украинских студентов сделали "невыездными" на учебу за границу. С конца лета многие студенты, уже зачисленные в университеты ЕС, не могли выехать из страны - их массово разворачивали на границе.

Также мы разбирались, что происходит со схемой выезда мужчин за границу после череды громких скандалов. Правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делали левые документы на выезд мужчин призывного возраста и брали за это по 2-3 тысячи долларов с каждого.