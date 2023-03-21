"Стране" стали известны новые подробности по обучению украинских студентов в европейских вузах. Напомним: с конца лета многие студенты, уже зачисленные в университеты ЕС, не могли выехать из страны - их массово разворачивали на границе.

Вначале аргументировали это, якобы, неправильным оформлением документов, а затем заявили, что пока идет война, студентам -мужчинам призывного возраста лучше находиться на территории Украины. Одной из причин стали массовые злоупотребления - появилась схема "Студент", когда наши граждане просто покупали через посредников справки о зачислении в европейские вузы.

Но, оказывается, дело не только в схемах. Еще до начала "эпопеи на границах" некоторые европейские вузы уже получили предписания не брать наших студентов призывного возраста.

Сами студенты, которым так и не удалось прорваться на место учебы, рассказывают, что их отчислили или дали отсрочки.

Между тем, сейчас массово появляются новые объявления по поступлению в иностранные вузы на следующий учебный год. Многие посредники абитуриентам "мужчинам 18+" отказывают "из-за больших рисков по невыезду". Но некоторые все же берут документы и деньги, безо всяких, впрочем, гарантий.

Разбирались в истории с выездом студентов за границу.

"Не принимать заявления на учебу и трудоустройство от граждан Украины"

В нашем распоряжении оказалось два письма Государственного агентства по развитию образования Латвии, которые оно еще летом прошлого года рассылало местным учебным заведениям.

В первом письме, датированном 22 июля, перечислены аспекты, которые литовское образовательное ведомство советует учитывать при приеме граждан Украины на учебу в местные вузы и колледжи.

Их несколько:

Для того, чтобы украинские студенты могли претендовать на поддержку по обучению (государственные стипендии - 140 евро в месяц и бесплатное обучение), они должны сначала оформить статус временной защиты в Латвии, и только после этого подавать заявления в учебные заведения.

На абитуриентов, которые параллельно подают заявки на обучение дистанционно в Украине или другой стране, господдержка не распространяется.

Далее по переводу в литовские учебные заведения тех наших студентов, которые до 24 февраля 2022 года учились в Украине. Для них рекомендуют применять программу академической мобильности Erasmus+, даже если они зачислены как студенты дневного отделения.

Срок обучения по такой программе - 12 месяцев (затем возможен пересмотр)

То есть, в целом объясняются детали - как зачислять на бесплатное обучение украинских студентов. По тем, кто хочет учиться на контракте и платить, в письме ничего не говорится. То есть, они могут поступать в свободном режиме, и требования к ним регулируют сами учебные заведения.

Но уже спустя три недели, 16 августа, в латвийские вузы "прилетело" письмо совсем другого содержания.

Причем, под ним подписались не только Государственное агентство образования и развития, но и посольство Латвийской республики в Украине, МВД, Управление гражданством и миграцией.

В нем говорится, что образовательное ведомство получает запросы от посольства Латвии в Украине на получение долгосрочных студенческих виз для украинцев призывного возраста, поступивших или уже обучающихся в местных вузах.

При этом посольство уведомляет, что, согласно положениям статьи 23 закона "О мобилизации" граждане Украины, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также аспиранты, докторанты и др, не могут выезжать за пределы Украины, так как являются одной из "мобилизационных групп для защиты Украины от вооруженного вторжения РФ". Указанные группы лиц, обучающиеся на очной или заочной форме получают отсрочку от мобилизации, но не могут покидать пределы Украины.

В связи с этим латвийским вузам рекомендовали:

Не принимать заявления на учебу или трудоустройство в вузы и колледжи от граждан Украины, если только они на момент подачи таких заявлений, уже не находятся в Латвии и не получили статус временной защиты. То есть, - сначала выезд из Украины, и только потом поступление.

Что касается обучения на дистанционке: доступны только те программы, которые лицензированы и аккредитованы именно как дистанционные. По другим обучения на удаленке не допускается, так как "нет ограничений на проведение учебного процесса, которые были в связи с Covid-19".

То есть, по сути, речь идет о запрете принимать на учебу наших студентов, которые не выехали на момент подачи заявлений из Украины. На дистанционную форму обучения такого запрета нет, но сам список программ крайне узок, а учиться на удаленке только потому, что ты студент из Украины и не смог пересечь границу, нельзя.

Преподаватель одного из вузов, который поделился с нами этими письмами, говорит, что, хотя во втором письме идет отсылка к рекомендациям посольства Латвии в Украины и латвийского МВД, на самом деле оно появилось после соответствующих просьб украинской стороны.

"Были, в частности, письма украинского Министерства образования", - говорит преподаватель.

Он рассказал там, что и он сам, и его коллеги "с удивлением" наблюдали за ситуацией, которая развернулась в сентябре на украинских границах. Когда студенты пытались прорваться "на учебу", а их массово не пропускали, требовали предоставить студенческие билеты или визы.

"Но на тот момент фактически уже все было решено, и, если студенты обращались в вузы за поддержкой, им отказывали на основании "запретительного письма", - говорит наш источник.

Не исключено, что похожие письма получали и вузы других стран. В сентябре мы писали, что в соцсетях появилась копия письма, которое, якобы, украинское министерство образования направило на образовательным ведомствам европейских стран с просьбой дать нашим студентам-мужчинам призывного возраста отсрочку на год или разрешить им учиться на дистанционке. Тогда в МОН достоверность этого письма нам не подтвердили, но и не опровергли.

А источник "Страны" в министерстве заявил, что "такое письмо действительно есть". Юрист в сфере образования (его считают близким к МОН) Андрей Черных даже назвал номер и дату письма - 1/10355-22 от 7 сентября. Но найти его в базе МОН нам не удалось.

Как видно, это письмо (если оно было) датировано позже того документа, которое получили латвийские вузы (16 августа). То есть, не исключено, что оно было не единственным. Мы спросили в департаменты высшего образования МОН, были ли обращения по поводу выезда наших студентов к коллегам в Латвии и других странах ЕС, но ответа пока не получили.

"За границу не выпустят, Это даже не риск - гарантия"

Что с теми студентами, которые так и не смогли выехать на обучение в иностранные вузы?

"Некоторых отчисляют, возвращают деньги за контракт, некоторым дали отсрочку до сентября-октября 2023 года (как раз такая просьба есть в "письме МОН" - Ред). Часть студентов оспорила в судах фактически запрет им на выезд из страны. Уже есть решения в пользу студентов судов во Львовской, Одесской, Закарпатской, Винницкой, Черновицкой областях. Но, насколько мне известно, даже выиграв дело, студенты все равно не могут выехать из страны - на границе их попросту разворачивают, дают новые отказы и рекомендуют оспаривать их в судах по новой", - говорит нам руководитель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Что со студентами, которые не смогли выехать? Их отчислили, Я сам учусь в Украине", - рассказал нам Роман, представитель студенческого актива, который в прошлом году добивался разрешения на выезд студентов.

Он сам поступил в Высшую школу химических технологий в Праге, но добраться к месту обучения так и не смог.

"Все зависело от политики конкретного университета. Некоторые дали отсрочку, другие не захотели держать места, и вернули деньги", - говорит руководитель клиентского сервиса образовательного агентства DEC education Александра Тарченко.

В свете этого Кравец не рекомендует украинцам, которым на момент выезда будет 18 лет, поступать в иностранные вузы - может повториться прошлогодняя эпопея, и за пределы страны просто не выпустят.

"У них нет шансов выехать, тут речь даже не о рисках, а фактически о "гарантии", - говорит Андрей Черных.

Между тем, уже появляются свежие объявления от посредников по учебе за границей. Правда, большинство на вопрос "Страны" - а как поступать, если потом могут не выпустить из Украины, отвечают, что сначала, еще до поступления нужно "решить вопрос с выездом", и, если это удастся, уже на месте подавать заявление в учебное заведение.

"На сегодня предложения по поступлению в иностранные вузы сохраняются, но у нас нет в работе кейсов студентов, которым 18 лет и больше. Пока не видим перспектив для таких абитуриентов. Советуем им готовиться, учить английский, выбирать онлайн-программы, но не очное поступление. При этом сами вузы не отказывают в приеме документов нашим абитуриентам призывного возраста", - говорит Александра Тарченко.

Никуда не делись и посредники, что "торгуют справками о поступлении" по 1-2 тысячи евро, хоть их и стало намного меньше, чем в прошлом году. Но юристы не рекомендуют обращаться к таким посредникам, называя их "мошенниками".

По итогу очень велики риски попросту лишиться денег.

Впрочем, хоть и небольшая, возможность для обучения за границей все же есть. Для этого иностранных университет должен обратиться к украинскому Министерству образования по поводу студента, а то - в Госпогранслужбу. И, если "добро" будет получено, студенту выдадут специальное письмо, с которым, якобы, на границе проблем быть не должно.

В Министерстве образования еще в прошлом году начали выдавать "пропускные письма", и, как говорят, проблем с выездом у их предъявителей не было. Но шансы их получить есть только у тех студентов, которые учатся в учебных заведениях по официальным программам с украинским министерством образования (к примеру, обмен студентами). Попасть в такие программы удается далеко не всем.