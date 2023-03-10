Иностранные студенты, учившиеся в Украине, оказались в подвешенном состоянии.

Об этом говорится в публикации CNN.

Часть из них – на грани депортации из европейских стран, куда эвакуировались. Об этом рассказала 26-летняя Коррин Скай, гражданка Великобритании и Зимбабве, общавшаяся с другими иностранными студентами.

"Некоторым давали визы сроком от шести месяцев до одного года. По состоянию на февраль и март многие визы, выданные им в начале войны, будут заканчиваться. Значит, им грозит депортация. Многие из них решили вернуться в Украину", - сказала Скай, которая сейчас находится в Британии.

"Есть также большая часть студентов, которые теперь вернулись в Украину, потому что их университеты не предлагали продолжение учебы, если они не вернутся", - добавила она.

Сама Скай надеялась завершить свое образование в других европейских университетах, которые предложили место иностранным студентам, перемещенным из-за войны с Россией. Однако ее надежды вскоре рухнули после того, как она обнаружила, что стипендии предназначены в основном для украинских студентов.

"Это те же чувства, которые были у нас, когда мы пытались сесть в автобусы и поезда, убегая от войны, и подвергались дискриминации. Всех волновали только украинцы. Кажется, ни у кого нет ни малейшего сочувствия к тому, что наша жизнь была полностью разрушена", - сказала она.

Также CNN сообщил, что некоторые украинские университеты требуют, чтобы студенты вернулись в марте для сдачи экзаменов, чтобы получить высшее образование.

Студенты протестуют, пишут в заявлениях, что организаторы осознают риски поездки в Украину без страховки и прямых рейсов. CNN, в частности, сообщил, что в его распоряжении есть форма согласия, выданная Киевским медицинским университетом студентам, в которой говорится, что студенты несут ответственность за все риски, связанные с поездкой в Украину.