Кабинет министров инициировал разработку стратегии для создания новых пунктов пропуска на западной границе.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня, 22 марта, прошло совещание с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой. Одной из тем обсуждений стали шаги для улучшения логистики.

"Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе. Рассматриваем также и модернизацию имеющихся пунктов вместе с подъездными путями", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль считает, что это позволит не только ускорить пересечение границы, но и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз и увеличению товарооборота со странами Евросоюза.

Ранее в сети появилось видео 15-километровой очереди из фур на выезд из Украины, которая скопилась на пропускном пункте "Краковец". По словам перевозчиков, с которыми поговорила "Страна", очереди на украинских границах растягиваются на несколько десятков километров.

Также мы писали, что в феврале на границе с Польшей заработал новый пункт пропуска, через который смогут ехать пустые грузовики.