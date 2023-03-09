В Сети появилось видео 15-километровой очереди из фур на выезд из Украины, которая скопилась на пропускном пункте "Краковец".

Соответствующие кадры публикует в четверг, 9 марта, Telegram-канал "Политика Страны".



По словам перевозчиков, с которыми поговорила "Страна", очереди на украинских границах растягиваются на несколько десятков километров.

Дальнобойщик Александр вез из Житомира в Болгарию кукурузу. Очередь на таможенном пункте "Порубное - Сирет" растянулась на 33 километра.



"Я стоял в очереди шесть дней. Я больше десяти лет работаю дальнобойщиком и таких очередей не видел. Думаю, это связано с тем, что порты не работают, самолеты не летают и весь товар везут грузовыми автомобилями", - рассказывает Александр.



По словам перевозчиков, на украинско-польской границе ситуация немногим лучше. На погранпереходе "Рава-Русская" очередь растянулась на 25 километров.

"Четыре дня назад я стал в очередь, тогда было 25 километров до границы, сейчас осталось 8 километров - это еще два для нужно простоять", - рассказывает водитель Андрей.



"Каждый день простоя в очереди я плачу водителю 1 500 гривен, к этим затратам нужно добавить расходы на топливо, которое водитель потратит на обогрев салона. 6 дней очереди мне обходится около 11 тысяч гривен прямых затрат", - рассказывает директор транспортной компании Александр Ткаченко.



По его словам, после украинской таможни на прохождение всех последующих пограничных пунктов в странах ЕС водители тратят максимум 1-2 дня.



"Уже больше полугода нам обещают, что запустят электронную очередь, но пока она работает только на одном погранпереходе с Польшей. Электронная очередь значительно сокращает время прохождения таможни. У меня недавно машина прошла таможню за 11 часов. Но электронную очередь нужно запускать на всех таможенных пунктах, почему этого не делают - непонятно", - жалуется Александр.



На данный момент в Украине работает только один пограничный пункт с электронной очередью на украинско-польской границе на пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск". Проект запустили 12 декабря 2022 года.

Ранее мы писали, что в феврале на границе с Польшей заработал новый пункт пропуска, через который смогут ехать пустые грузовики.

Также "Страна" рассказывала, что в сентябре прошлого года в Мининфраструктуры обвинили Польшу в возникновении 45-километровой очереди из украинских фур на границе.