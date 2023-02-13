На границе Украины с Польшей в понедельник утром, 13 февраля, начали пропуск грузовиков в пункте "Нижанковичи - Мальховице".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Сегодня в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начали проводить пропуск грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза.

В частности, по состоянию на 09:00 первый грузовик отправился на выезд из Украины.

Для пограничного контроля грузовиков на двух полосах движения будут работать пограничные наряды по проверке документов и осмотру транспортных средств.

Как отметили в Госпогранслужбе, пропускные операции будут производиться круглосуточно в двух направлениях.

Открытие нового автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши обсуждалось с 2021 года. Планировалось, что он полноценно заработает четыре года спустя.

Однако открытие движения для грузовиков решили ускорить после критической ситуации на границе прошлой осенью, когда польские перевозчики устроили забастовку.

В Мининфраструктуры тогда обвинили Польшу в возникновении 45-километровой очереди из украинских фур на границе.