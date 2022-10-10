Информация о закрытии пунктов пропуска на границе не соответствует действительности.

Об этом заявляет Госпогранслужба.

Пункты пропуска на границе максимально обеспечивают пассажиро-транспортное оформление.

При погранично-таможенном оформлении могут применяться меры безопасности из-за воздушной угрозы.

Ранее сообщалось о закрытии пунктов пропуска на границе с Молдовой, а также о перебоях с электричеством на пунктах пропуска на границе с Польшей.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины говорили, что возможны перебои в работе пунктов пропуска. Там говорили, что такое решение связано с повреждением объектов критической инфраструктуры.

Сегодня утром вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.