Госпогранслужба опровергла информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Украины
Информация о закрытии пунктов пропуска на границе не соответствует действительности.
Об этом заявляет Госпогранслужба.
Пункты пропуска на границе максимально обеспечивают пассажиро-транспортное оформление.
При погранично-таможенном оформлении могут применяться меры безопасности из-за воздушной угрозы.
Ранее сообщалось о закрытии пунктов пропуска на границе с Молдовой, а также о перебоях с электричеством на пунктах пропуска на границе с Польшей.
Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины говорили, что возможны перебои в работе пунктов пропуска. Там говорили, что такое решение связано с повреждением объектов критической инфраструктуры.
Сегодня утром вся Украина подвергалась массированной ракетной атаке РФ.
Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.