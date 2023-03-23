В Одесской области моряк выиграл судебный процесс против военкомата, который отказал ему в разрешении на выезд за границу.

Об этом свидетельствует решение суда, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

По данным дела, мужчина с квалификацией морского повара в сентябре прошлого года обратился в Белгород-Днестровский районный территориальный центр комплектования, чтобы получить разрешение на выезд за границу.

Однако ему отказали по причине отсутствия всех необходимых документов. Суд признал противоправным отказ ТЦК и назначил повторное рассмотрение заявки.

Напомним, Кабмин разрешил украинским морякам выезжать за границу. Им разрешили выезжать из страны, получив разрешение в военкомате.

Ранее мы писали, что за год войны в Украине было выдано более 1,2 млн официальных разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Почти все они были выданы для выезда по бизнес-делам. Еще 170 тыс. - для гуманитарных миссий.

Также сообщалось, что в городе Килия Измаильского района Одесской области военные задержали двух моряков, которые вышли в город по заданию капитана.