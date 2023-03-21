Минкульт рассказал, как деятелям культуры усложнят выезд из Украины
Минкульт озвучил, как именно усложнят выезд за границу деятелям культуры - после ряда громких скандалов с участием артистов, которые уехали и не вернулись.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомство заявило, что единственным дополнительным документом, который нужно предоставить, станет военный билет.
Отметим, что министр культуры Александр Ткаченко ранее называл более широкий перечень документов:
- подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
- контракты – для чего уезжают;
- если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств – отчет по возвращении;
- если дипломатические визиты – тоже должен быть отчёт.
Напомним, 20 марта сообщалось о намерении Минкульта ужесточить выдачу разрешений на выезд военнообязанных мужчин - деятелей культуры.
Причиной стало скандальное интервью стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал за границу от мобилизации.
Также сообщалось, что тысячи военнообязанных мужчин не вернулись в Украину после выезда по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области.