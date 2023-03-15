Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко рассказал во время телемарафона.

По его словам, желающие выехать должны будут предоставить:

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты, в которых указана цель выезда.

После возвращения из поездки тоже нужно будет подготовить отчеты:

если целью выезда было продвижение Украины или сбор средств;

в случае дипломатических визитов.

Выезд не может длиться более 60 дней.

Ранее мы подробно анализировали, что происходит со схемой выезда мужчин за границу "Шлях" после череды громких скандалов.

Мы также сообщали о намерении Минкульта ужесточить выдачу разрешений на выезд военнообязанных мужчин - деятелей культуры. Причиной стало скандальное интервью стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал за границу от мобилизации.