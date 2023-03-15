Минкульт ужесточил порядок выезда артистов, художников и журналистов из Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.
Об этом министр культуры Александр Ткаченко рассказал во время телемарафона.
По его словам, желающие выехать должны будут предоставить:
- подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
- контракты, в которых указана цель выезда.
После возвращения из поездки тоже нужно будет подготовить отчеты:
- если целью выезда было продвижение Украины или сбор средств;
- в случае дипломатических визитов.
Выезд не может длиться более 60 дней.
Ранее мы подробно анализировали, что происходит со схемой выезда мужчин за границу "Шлях" после череды громких скандалов.
Мы также сообщали о намерении Минкульта ужесточить выдачу разрешений на выезд военнообязанных мужчин - деятелей культуры. Причиной стало скандальное интервью стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что уехал за границу от мобилизации.
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