Украинцам хотят вручать повестки в мессенджерах. Вопрос уже рассматривается в парламентском комитете.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, еще до начала войны была почти полностью сформирована база номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста.

"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы сейчас рассматриваем вопросы усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность посылать подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. посылать повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", — отметил Вениславский.

По мнению депутата, "технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть".

Вениславский объяснил причины необходимости проработки соответствующей инициативы.

"Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом", — отметил он.

Напомним, также Вениславский сообщал, что Верховная Рада намерена урегулировать вопрос выдачи повесток вынужденным переселенцам.

Ранее также заявлялось о возможности рассылки повесток через "Дию", но потом это было опровергнуто.