В Верховной Раде работают над усовершенствованием мобилизационных мероприятий, чтобы урегулировать вопрос выдачи повесток военнообязанным переселенцам.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии "Укринформу".

Вениславский заявил, что оборонный комитет Рады "разрабатывает законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, вынужденно проживающим сейчас не по месту постоянной регистрации".

Что именно собираются предложить законодатели - неизвестно. Но в начале года Министерство реинтеграции призвало внутренне перемещенных лиц стать на воинский учет в течение 7 дней после переезда.

Напомним, ранее в Офисе уполномоченного по правам человека в Украине рассказали, кто имеет право выдавать украинцам повестки. Место выдачи - никак не регламентируется.

Также мы писали, что замминистра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через "Дию" не выдают и не планируют, обратные утверждения она назвала "кремлевской пропагандой".