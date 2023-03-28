У военнообязанных работников некоторых банков, небанковских финучреждений и обслуживающих компаний появится шанс получить бронь - отсрочку от призыва на военную службу во время действия военного положения.

Нацбанк утвердил постановление №32, вступающее в силу 29 марта, которое определяет порядок такого бронирования финансистов.

Получить шанс на бронирование своих работников могут только критически важные для экономики и жизнедеятельности населения в особый период структур. В первую очередь, это персонал системных банков, которых в Украине 15:

А-Банк; Креди Агриколь Банк; Кредобанк; ОТП Банк; Ощадбанк; Пивденный; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк; Сенс Банк (бывший Альфа-банк) ТАСкомбанк"; Укргазбанк; Укрэксимбанк; Укрсиббанк; Универсал Банк (monobank).

Также работники системно важных платежных систем, важных участников платежных систем и важных технологических операторов, которых НБУ назвал недавно. Системно важными платежными системами назвали:

MasterCard;

VISA;

NovaPay ("Новая почта");

"Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система");

"Почтовый перевод" ("Укрпочта").

Важными участниками системно важных платежных систем признали тройку:

ПриватБанк;

ФК "Контрактовый дом";

ООО "Универсальные платежные решения".

Еще были определены три важных оператора платежной инфраструктуры: "Украинский процессинговый центр", "Эйси Диси Процессинг" (AC DC Proccessing) и "ТАС Линк".

Кроме банкиров и платежников на льготу могут претендовать:

Страховщики из 1 и 2 групп общественной важности, имеющие действующую лицензию на добровольное страхование или ОСАГО, если они выполняют нормативы платежеспособности, достаточности капитала и рисковых операций. А также Моторное (транспортное) страховое бюро.

Лизингодатели, входящие в банковские группы из группы системных, со стоимостью новых договоров финансового лизинга свыше 1 млрд грн за последний отчетный период.

Юрлица, обслуживающие системные банки и являющиеся вспомогательными при предоставлении платежных услуг - обслуживающие банковские автоматы, платежные терминалы. Но только те компании, которые обслуживают не менее 35% всех устройств/операций таких системных банков.

Каждый из перечисленных претендентов имеет право сформировать список наиболее важных работников и подать его в Нацбанк. Регулятор утверждает его после проверки. А также передает списки в Генштаб Вооруженных сил Украины, СБУ, Службу внешней разведки, а также в Министерство экономики.

Сколько именно человек может претендовать на бронирование от каждой структуры - в постановлении НБУ №32 не говорится. На этот счет наверняка будет множество вопросов.

Что есть в документе - это причины, по которым учреждениям могут отказать в бронировании работников:

Если структура собственности учреждения признана НБУ непрозрачной или не получила официального признания прозрачности.

Если регулятор признал не безупречной репутацию владельцев существенного влияния либо руководителей, а также главного бухгалтера и ключевых лиц. Как раз такое решение сегодня было принято по акционерам Sense Bank (бывший Альфа-Банк), так что им, скорее всего, откажут.

Если установлен факт рисковой деятельности, угрожающий вкладчикам или другим кредиторам.

Если к структуре применяли штрафы за нарушение правил финансового мониторинга. Например, в феврале 2023 года НБУ выписывал за это штраф в 64,6 млн грн государственному Укргазбанку.

Если структура вовремя не подала в НБУ отчетность, предусмотренную нормативными актами регулятора.

Приказ Нацбанка об утверждении человека в качестве кандидата на бронирование будет действовать не более 12 месяцев.

Контроль за выполнением нового документа Андрей Пышный возложил на первого заместителя председателя Нацбанка Катерину Рожкову.

Ранее "Страна" также подробно рассказывала, как предприятия опасаются подавать в военкоматы списки на "бронь", чтоб не получить вместо отсрочки - повестку.