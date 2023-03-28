Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси не станет основанием для усиления мобилизации в Украине.

Об этом заявил нардеп Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Таким образом он опровергает слова Давида Арахамии.

Вениславский заявил, что потребности в дополнительной мобилизации на данный момент нет, хотя все военнообязанные еще могут быть призваны в случае необходимости.

Напомним, Давид Арахамия заявлял, что из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси могут усилить мобилизацию в Украине. Такое размещение приведет к тому, по его словам, что потребуется создание восьми новых бригад ВСУ.

Как сообщалось, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск достигли договоренности о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Офисе президента Украины говорили, что российский президент нарушил договор о нераспространении ядерного оружия, и призвали созвать заседание Совбеза ООН (которое состоится в ближайшие дни)

В Германии увидели признаки запугивания. Кроме того, Берлин напомнил, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Боррель пригрозил РФ новыми санкциями после размещения ядерного оружия России в Беларуси.

Между тем, Болтон заявил, что ядерное оружие РФ в Беларуси не повлияет на ядерный баланс в Европе, и объяснил почему.

Также в Белом доме заявили, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларусь.

Подробно о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, мы писали в отдельном материале.