Забронированные украинскими предприятиями работники со статусом военнообязанных не смогут уезжать в заграничные командировки.

Такое разъяснение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью украинскому Forbes.

"Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении", - сказал Шмыгаль.

При этом он считает новую систему бронирования справедливой.

"Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику. У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", - охарактеризовал документ Шмыгаль.

По его словам, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% штата, то сейчас до 50% военнообязанных работников.

"Это более справедливый подход", - добавил он.

В январе СНБО принял решение об ужесточении правил выезда за границу чиновников высшего ранга, высокопоставленных представителей правоохранительных органов и народных депутатов. Теперь это разрешено делать исключительно с целью служебной командировки. Мы разбирали это решение властей.

Также мы анализировали, почему учащихся зарубежных вузов стали массово разворачивать на границе.