Повестки через "Дию" не выдают и не планируют — Маляр
Вопрос рассылки повесток через "Дию" не прорабатывается, заявила замминистра обороны Анна Маляр.
"Повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - написала она, назвав обратные утверждения "кремлевской пропагандой".
Напомним, что о рассылке в ближайшем будущем повесток через "Дию" недавно заявлял харьковский областной военком Владимир Арап. Но в Минцифры это опровергли.
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