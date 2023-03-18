Вопрос рассылки повесток через "Дию" не прорабатывается, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Повестки через "Дию" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - написала она, назвав обратные утверждения "кремлевской пропагандой".

Напомним, что о рассылке в ближайшем будущем повесток через "Дию" недавно заявлял харьковский областной военком Владимир Арап. Но в Минцифры это опровергли.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.