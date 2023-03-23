В Раде предлагают отменить пожизненные льготы военным и установить вместо этого стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью, опубликованном на сайте комитета.

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает", - заявила Третьякова.

По ее словам, даже в мирное время такое количество льгот бюджет не может компенсировать. Соответственно, сама система поддержки ветеранов с использованием средств бюджета нуждается в трансформации и актуализации.

"Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", - сказала она.

Размер поддержки должен зависеть от должности военных во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач.

Вместо льгот военным хотят предложить жилье, финподдержку от государства на период адаптации к мирной жизни, реабилитации, отпуске, содействие государства в достижении бойцами экономической независимости.

Ранее сообщалось, что Рада ввела ежегодные выплаты ветеранам войны ко Дню защитников и защитниц Украины.

Также мы писали, что Кабинет министров поддержал выделение дополнительных 537 млрд гривен на армию.