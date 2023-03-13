Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета сразу на 537 млрд грн и ждет его утверждения в парламенте.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д., а 19 млрд – отправить в резервный фонд.

Премьер заявляет, что эти дополнительные средства нашлись "благодаря поддержке наших международных партнеров".

Ранее мы сообщали, что военные расходы в украинском бюджете планируется увеличить на более чем полтриллиона гривен. Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины.

Кроме того, мы писали, что все налоги, которые сейчас собирает украинское государство, идут на военные расходы. За время войны последние составили в долларовом эквиваленте более 30 миллиардов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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