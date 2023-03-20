Сегодня, 20 марта, Верховная Рада проголосовала за установление ежегодной выплаты ветеранам войны к 14 октября (День защитника).

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Инициативу в целом поддержали 279 депутатов.

Размеры и порядок этой выплаты будет устанавливать Кабмин, сообщил он.

Напомним, Кабинет министров поддержал выделение дополнительных 537 млрд гривен на армию. По словам премьера Дениса Шмыгаля, более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д., а 19 млрд – отправить в резервный фонд.

Также сообщалось, что минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отказа от выплат доплаты в 30 тысяч гривен военным, которые служат не на передовой и ряда других изменений.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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