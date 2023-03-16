Российские студенты стали получать "повестки" через личный кабинет на сайте университета. С подобным вызовом в военкомат столкнулся студент Новосибирского государственного технического университета.

Об этом пишет "Новосибирск Онлайн".

В оповещении о вызове повесткой в военный комиссариат на сайте ВУЗа указано, что студент должен ознакомиться с содержанием в личном кабинете на сайте, а после получить повестку под расписку.

В уведомлении мелким шрифтом уточняется, что документ "не является повесткой".

В пресс-службе правительства Новосибирской области объяснили журналистам, что особых распоряжений не было. Также от комментариев воздерживают и в военкомате.

Напомним, вчера сообщалось, что в Липецкой области РФ начали рассылку повесток военнообязанным жителям региона. Перед этим в Воронежской области РФ также начали вручать повестки. В Кремле назвали это "обычной практикой".

Также ранее Центр Национального сопротивления заявлял, что Россия планирует начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях весной.