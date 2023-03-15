В Липецкой области РФ начинают рассылку повесток военнообязанным жителям региона. Власти говорят, что это делается для проверки информации в базах данных, внесения их в электронную систему и для предотвращения ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года.

Об этом пишут российские СМИ.

Накануне в Воронежской области РФ также начали вручать повестки. То есть можно предположить, что этот процесс идет уже по всей стране.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что выдача повесток в военкоматы "это обычная практика, все данные надо уточнить, ведётся постоянная работа".

Украинская разведка давно говорит, что РФ планирует проведение второй волны мобилизации. В Кремле такие намерения отрицают.

Ранее сообщалось, что Институт изучения войны (США) сообщал, что сокращение призывного возраста в РФ может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше, чем следующие три года и крайне не приемлет перспективу полной мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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