Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в российскую армию с 1 апреля по 15 июля граждан в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 147 тысяч человек.

Об этом сообщают российские издания.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В осенний призыв 2022 года на военную службу в России призвали 120 тысяч человек.

21 сентября Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.

Судя по словам министра обороны России Сергея Шойгу, частичную мобилизацию в РФ начали проводить для того, чтобы укрепить контроль над уже захваченными украинскими территориями.

Спустя чуть более месяца, 31 октября, глава Кремля сообщил об окончании частичной мобилизации в России.