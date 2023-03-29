В Харькове задержали двух военных, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они гарантировали 5 лет отсрочки, а некоторым обещали избежать призыва.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, правоохранители задержали офицера одного из харьковских военкоматов и военнослужащего территориальной обороны, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации за 3-5 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигурантов в Харькове, когда они получали вторую часть взятки от уклониста.

"На встречу они принесли уже готовое заключение медицинско-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполненный военный билет с соответствующими сведениями", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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