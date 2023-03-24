Украина сталкивается с проблемой набора новых бойцов для ВСУ, так как часть мужчин призывного возраста уклоняется от мобилизации.

Статью на эту тему опубликовало издание The Wall Street Journal.

"Один украинец заплатил почти 10 000 долларов, чтобы избежать призыва. Другой проигнорировал пять военных повесток. Третий избегает общественных мест, опасаясь, что на него набросится военный чиновник и вручит повестку", – пишет издание.

По его информации, "украинские власти изо всех сил пытаются набрать замену, часто набирая тех, у кого нет ни желания, ни подготовки для службы. В результате растет число мужчин боеспособного возраста, которые пытаются уклониться от службы".

Издание приводит примеры тех, кто пытается покинуть Украину разными способами либо прячется от мобилизации внутри страны. Также приводятся примеры, когда мобилизуют мужчин, явно не пригодных к службе.

"Инвалида призвали в Западной Украине и признали годным к службе, несмотря на отсутствие рук. По словам родственников, еще один погиб на передовой в течение месяца после мобилизации после 10 дней обучения…

38-летний сварщик из восточной части Днепропетровской области получил пять повесток, несмотря на то, что он отец троих детей, ухаживает за больной раком матерью и имеет проблемы со здоровьем. Он сказал, что оспаривает вызов в военкомат", – сообщает Wall Street Journal.

Ранее мы писали, что в Одессе психиатр выдавал уклонистам справки об инвалидности за 7 тысяч долларов, чтобы те могли выехать из Украины.

Также "Страна" рассказывала, что на Житомирщине раскрыли схему переправки уклонистов за границу.