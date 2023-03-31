Рассылка электронных повесток россиянам будет производиться через портал "Госуслуги" (аналог украинской "Дии") и будет приравнена к вручению повестки лично в руки.

Удаление приложения "Госуслуги" или аккаунта в нем будет считаться уклонением от службы.

Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Его слова приводят российские издания.

"Это как раз была одна из целей - минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде - то же самое, что и лично", сказал Швыткин.

Он добавил, что при удалении "Госуслуг" будут выдавать справки об уклонении от службы.

"Но здесь нужно будет доказать, конечно. В каждом случае нужно будет разбираться индивидуально", - заявил депутат.

Между тем другие депутаты Госдумы не знают о таком новшестве.

"Проще у депутата Швыткина спросить, откуда он это взял. Я сейчас на региональной неделе в Чите и этой темой не занимался. Приедем - разберемся. Но если Швыткин знает, пусть доложит, откуда такая информация. Мне об этом ничего не известно", - сказал депутат и член того же комитета, что и Швыткин, Андрей Гурулев.

Ранее мы сообщали, что россиянам с 1 апреля начнут рассылать электронные повестки.

Также мы писали, что вчера Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию.