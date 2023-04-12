Министр обороны Алексей Резников отрицает присутствие военных НАТО в Украине, о чем накануне сообщили западные СМИ, анализируя утечки Пентагона.

"Присутствие военных НАТО - это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", - сказал в Мадриде Резников, чьи слова цитирует Reuters.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, сообщило, что на территории Украины действуют спецподразделения нескольких западных стран.

В одном из документов говорится, что Великобритания предоставила самый большой контингент из 50 военнослужащих спецназа. Также 14 военных развернули США и 15 - Франция.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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