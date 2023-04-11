Украина готовит новую атаку по российскому флоту в Черном море, подобную потоплению крейсера "Москва".

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге.

"Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", - заявил министр.

Он говорит, что не разглашать детали потопления "Москвы" его попросило руководство флота.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть", - сказал Резников.

Напомним, что в марте по морской базе РФ в Севастополе нанесли удар морские дроны, о чем сообщила разведка Великобритании.

А в прошлом году лично Владимир Зеленский объявил сбор средств на "первый в мире украинский флот морских дронов". Судя по цитате президента, в Украине собираются производить дроны наподобие тех, которым был совершен удар по бухте Севастополя.

"Как это работает, все уже видели", - сказал тогда Зеленский.