Морские дроны, совершавшие 22 марта удары по базе в Севастополе, пока не поразили ни одного корабля, сообщают в разведке Великобритании в Twitter.

В свежей сводке говорится, что в атаке 22 марта участвовали не менее трех надводных беспилотных кораблей и один воздушный беспилотник.

В итоге один беспилотный надводный аппарат был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", - сообщает британская разведка.

Как писала "Страна", в США видят необходимым продолжать разведывательные операции с использованием БПЛА над Черным морем. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.

Напомним, по данным Flightradar, американские военные направили новый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в Черное море.

При этом Белый дом назвал "идиотом" российского пилота, который скинул в Черное море американский дрон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.