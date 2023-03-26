С начала марта Россия запустила не менее 71 беспилотника "Шахида" по Украине. Эти атаки последовали за двухнедельной паузой в конце февраля. Россия, вероятно, начала регулярно пополнять запасы "Шахидов".

Об этом сообщает британская разведка.

Беспилотники запускают с двух направлений: из Краснодарского края и из Брянской области.

"Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и сокращает время полета до целей на севере Украины. Вероятно, это также будет очередной попыткой растянуть ПВО Украины", - считают в минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что в командовании "Юг" раскрыли новую тактику ракетных атак россиян.

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Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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