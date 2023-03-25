Вероятно, в ближайшее время россияне будут применять не массированные удары по 80 ракет, а точечные атаки, поскольку Россия снова получила из Ирана дроны-камикадзе.

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Но в целом, по ее словам, противник продолжает искать наиболее подходящую для себя тактику нанесения ракетных ударов по Украине.



"То есть они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать. Потому что массированные ракетные атаки уже отходят в прошлое. У них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-80 ракет. Это уже очень бессмысленный шаг. Но исключать его полностью нельзя", - отметила Гуменюк.

По ее мнению, скорее всего, для России приоритетом и дальше будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они влияют сразу и на экономику, и на состояние населения.

Отметим, что в украинской разведке говорят совсем обратное: по мнению ГУР, россияне переносят акцент своих атак на военные и промышленные объекты, а также склады горючего и будут меньше поражать энергетику.

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