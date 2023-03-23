В четверг вечером, 23 марта, в небе над Одесской областью украинская ПВО сбила две ракеты.

Об этом сообщил в Telegram спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 с направления Черного моря. Силами и средствами противовоздушной обороны со 100% результативностью сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-земля", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в ГУР заявили, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и не способна вести массированные ракетные атаки по Украине чаще двух раз в месяц.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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