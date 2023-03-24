В минобороны России утверждают, что во время вчерашней атаки по Одесской области "был уничтожен ангар с беспилотниками".

Об этом сообщает российское ведомство в телеграм-канале.

Заявляется, что ангар находился в районе Сухого лимана.

В Украине этого не подтверждали. Как сообщалось, украинская ПВО отчиталась о сбитии двух ракет Х-59.

Также мы писали, что Киевская военная администрация предупредила о вероятности новой массированной атаки РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.