"Угроза реальна". Киевская военная администрация предупредила о вероятности новой массированной атаки РФ
В Киевской военной администрации предупредили, что угроза очередного комплексного массированного ракетного удара со стороны РФ реальна.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.
Там сообщают, что "системный анализ воздушных атак на Киев и Украину в целом за последний период четко сигнализирует – враг не отказался от своей тактики ракетно-бомбового геноцида мирных украинских городов".
"Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения. Агрессор регулярно пытается выявить систему нашей ПВО", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Он призвал не игнорировать сигналы тревоги, т.к. "угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна".
Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян.
Также британская разведка сообщала, зачем Россия использует территорию Беларуси.
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