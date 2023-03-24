В Киевской военной администрации предупредили, что угроза очередного комплексного массированного ракетного удара со стороны РФ реальна.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

Там сообщают, что "системный анализ воздушных атак на Киев и Украину в целом за последний период четко сигнализирует – враг не отказался от своей тактики ракетно-бомбового геноцида мирных украинских городов".

"Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения. Агрессор регулярно пытается выявить систему нашей ПВО", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Он призвал не игнорировать сигналы тревоги, т.к. "угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна".

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян.

Также британская разведка сообщала, зачем Россия использует территорию Беларуси.

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