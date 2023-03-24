Россия, вероятно, рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку войны в Украине Беларусью "как важный политический сигнал".

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

Аналитики считают, что РФ использует территорию Беларуси и белорусских инструкторов для обучения мобилизованных.

В сводке говорится, что в середине марта 2023 года Россия передислоцировала не менее тысячи военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

Хотя новой ротации войск не было зафиксировано, Россия оставила палаточный лагерь на месте, надеясь на возможность продолжения программы обучения.

"Тот факт, что Россия прибегла к обучению своего персонала в гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, насколько российская "специальная военная операция" серьезно нарушила систему подготовки российских вооруженных сил", - говорится в сводке.

Ранее в ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Командующий Объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев заявил, что на территории Беларуси произошла ротация российских военнослужащих.

Между тем сообщалось, что в Беларуси офицеров запаса призывают на военную службу.