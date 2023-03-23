Международный Олимпийский комитет (МОК) не может быть арбитром в глобальных политических спорах.

Об этом заявил глава МОК Томас Бах, комментируя намерения дать возможность спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, сообщает Reuters.

"Если политика будет решать, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены станут инструментами политики. Тогда спорт перестанет быть объединяющей силой.

Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это в своем мышлении.

Но мы не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами", - сказал Бах.

Напомним, МОК продолжает придерживаться своей позиции по допуску к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос не должен зависеть от позиций правительств стран.

Ранее мы сообщали, что Международный олимпийский комитет "настоятельно рекомендовал" коалиции стран, выступающей против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов к Играм 2024 года.