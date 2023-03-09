Кто в окружении Александра Лукашенко выступал за и против вступления Беларуси в войну в прошлом году.

Статью на эту тему опубликовало белорусское оппозиционное издание "Наша Нiва".

В публикации говорится, что за участие армии Беларуси в войне выступали глава КГБ Тертель, секретарь Совбеза Вольфович и министр обороны Хренин.

Противниками были покойный глава МИД Макей и начальник Генштаба Гулевич. При этом Макей весь прошлый год пытался зондировать контакты с Западом, а у Гулевича даже был разговор с главой американского Генштаба Милли.

Тертель, Вольфович и Хренин, которые, согласно публикации, склоняли Лукашенко к еще более активному участию в войне в Украине, сохранили свои позиции, а первые двое даже скорее усилили свое влияние.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие для вступления армии Беларуси в войну на стороне России.

В конце февраля государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что страна готова мобилизовать 1,5 млн человек в случае объявления военного положения.

В начале марта появились сообщения, что Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровенской области на границе с Беларусью.