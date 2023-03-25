У России большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые и высокоточные дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"К ним просто добавляют крылья, GPS - и все, полетела. Они есть в достаточном количестве, их нужно просто модернизировать. Цена вопроса намного меньше. С ракетами ситуация более сложная. Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций? Цена одной ракеты – миллионы. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", - объяснил Игнат.

По его словам, для борьбы с управляемыми фугасными авиабомбами нужно сбивать их носители (то есть, самолеты), а для этого Украине нужна современная авиация.

"Это новые вызовы, новые угрозы. Тем более, что в этой войне все больше и больше появляется вооружение, которое будет применяться. Пошли сначала дроны-камикадзе, вот сейчас имеем такие вызовы", - сказал спикер Воздушных сил.

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