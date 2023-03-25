Сегодня ночью Краматорск пережил ракетный удар по центру города и промышленной зоне.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, приводя фото разрушений.

В центре Краматорска обрушилась часть пятиэтажного здания, перекрытия на верхних этажах. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет Гончаренко.

Отметим, что Краматорск подвергается фактически ежедневным обстрелам. Накануне в городе были повреждены семь домов и здание скорой помощи.

При этом "Укрзализныця" запустит поезд из Львова в Краматорск.

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