Компания "Укрзализныця" запускает поезд в Донецкую область.

Об этом пишет Министерство реинтеграции в своем Telegram-канале.

Сообщается, что "Укрзализныця" запускает поезд № 104/103 Львов – Краматорск.

Первый поезд отправится из Львова 8 апреля в 18:35 и прибудет в Краматорск в 15:06. В обратном направлении из Краматорска поезд отправится 9 апреля в 15:55 и прибудет во Львов в 11:51.

В дальнейшем поезд будет курсировать через день по этому же расписанию. Билеты на него уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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