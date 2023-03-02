Сегодня, 2 марта, Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп будет отправляться из Харькова ежедневно в 16:03, прибывать в Сумы в 19:02, а в Конотоп в 21:08.

Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться ежедневно в 04:44, прибывать в Сумы в 06:49, а в Харьков в 09:51.

У поезда будет 8 остановок, в том числе в Люботине, Тростянце, Белополье и Ворожбе.

На маршруте будет курсировать кдизель-поезд ДПКр-3, уже прошедший плановый ремонт и возвращающийся на свой маршрут.

Как писала "Страна", Укрзализныця открыла после реконструкции два участка, ведущие в Польшу.

Также "Укрзализныця" расширила сообщение между Донецкой и Харьковской областями, мы публиковали список поездов.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.