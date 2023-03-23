В Краматорске в результате ночного удара РФ повреждены семь домов и здание скорой помощи. Фото
В ночь с 22 на 23 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате в городе есть разрушения.
Об обстреле сообщил мэр города Александр Гончаренко.
По его словам, поврежден котел, 7 частных домов, детсад и здание скорой помощи. Обошлось без пострадавших.
Также Гончаренко публикует в Facebook фото последствий удара.
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