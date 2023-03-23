В ночь с 22 на 23 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате в городе есть разрушения.

Об обстреле сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, поврежден котел, 7 частных домов, детсад и здание скорой помощи. Обошлось без пострадавших.

Также Гончаренко публикует в Facebook фото последствий удара.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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