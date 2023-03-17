Сегодня, 17 марта, США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk в Черное море. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.

RQ-4 Global Hawk (но с позывным Forte-11, а не Forte-10, как в данном случае) активно использовался в воздушном пространстве над Украиной перед вторжением РФ.

По данным Flightradar24, беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания и находится сейчас в воздушном пространстве Румынии.

Напомним, ранее над Черным морем 14 марта упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. США считают, что Россия обнаружила в Черном море часть обломков сбитого американского разведывательного беспилотника.

А вчера Пентагон опубликовал видео инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем. Видно, как российский самолет Су-27 сливает перед беспилотником топливо.

Также по данным издания CNN, в США рассматривают целесообразность продолжения разведывательных операций с использованием беспилотников над Черным морем. После сбития MQ-9 Reaper Россией США не прекратили полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации из РФ.