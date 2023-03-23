Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил пилотам Су-27, принимавшим участие в инциденте с беспилотником в Черном море, ордены Мужества. Представитель американской администрации Джон Кирби прокомментировал информацию о награждении российского летчика.

Комментарий на тему награждения пилота Кирби озвучил во время брифинга.

"Если это храбрость, то наверное, у них иное понимание этого. Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, подвергшего риску себя и имущество США, а в лучшем случае - он был просто идиотом", - сказал Кирби.

Напомним, по предварительным данным, российские самолеты несколько раз прошли под дроном, сбрасывая на него топливо, из-за чего беспилотник вышел из строя.

Также сообщалось, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.

Ранее американский телеканал CNN проанализировал, приведет ли к эскалации между США и РФ инцидент с беспилотником в Черном море.

Также сообщалось, что Командование ВВС США в Европе и Африке опубликовало карту места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.