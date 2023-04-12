В западных СМИ в последние дни идет целый вал публикаций о проблемах с подготовкой украинского контрнаступления, который увенчала новость Washington Post о том, что Украина вообще отложила наступление из-за проблем "с погодой, боеприпасами и утечкой секретных данных Пентагона".

Еще вчера мы писали, что тема утечки и то, как она крайне активно обсуждается ведущими западными СМИ с фактическим признанием властями США подлинности слитых документов, может быть напрямую связана с украинским контрнаступлением.

"Страна" анализирует три версии, что это значит.

Первая – все действительно так, как пишут западные СМИ. Из-за существующих проблем и утечки секретных документов из Пентагона ВСУ в данный момент наступать не могут. Правда, не совсем понятно, при чем здесь утечка. Судя по тем документам, которые публикуются, среди них нет ничего, что как-то могло бы сильно навредить наступательным планам Украины. Хотя, возможно, известен пока далеко не весь массив слитых данных.

Вторая – все эти публикации вместе с утечкой являются частью организованной американцами кампании по дезинформации российского командования относительно реальных военных планов Украины и объемов помощи ВСУ от Запада. То есть, наступление готовится и скоро начнется, вооружения достаточно, но россиян пытаются обмануть и притупить их бдительность, убеждая через СМИ, что в ближайшее время никаких наступательных действий Украина предпринимать не будет. Эта версия широко распространена в России.

Третье – на Западе произошел какой-то негласный перелом в отношении к войне. И несмотря на то, что публично продолжает заявляться, что Украина должна отвоевать захваченные россиянами территории и поддержка этих усилий останется неизменной, де-факто Запад начал готовить почву к заморозке конфликта по "корейскому сценарию" (то есть, по плюс-минус нынешней линии фронта). И все нынешние заявления с сомнениями в успехе украинского наступления и вообще в том, что оно состоится – один из признаков такого процесса. А утечка лишь повод для "усиления сигнала".

Впрочем, какая из теорий верна мы сможем увидеть уже в ближайшие полтора месяца – наступление ВСУ ранее неоднократно анонсировалось на апрель-май.

Сейчас же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом.